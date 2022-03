Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le divorce est acté entre Alvaro Gonzalez et le projet McCourt !

Publié le 31 mars 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

Actuellement en Espagne pour se ressourcer alors qu’il se retrouve totalement mis de côté par Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez devrait sans aucun doute quitter le club phocéen à l’issue de la saison. Et les discussions sont déjà amorcées en ce sens.

Alvaro Gonzalez (32 ans) et l’OM, ça sent la fin ! Le défenseur central espagnol, qui n’entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli au point même d’avoir été relégué dans les bas-fonds de la hiérarchie du technicien argentin, est parti en Espagne depuis maintenant plus de quinze jours, et son retour n’est pas prévu dans l’immédiat à l’OM. Vu le contexte, Alvaro semble surtout plus proche que jamais de la sortie…

Le clan Alvaro et l’OM cherchent une solution