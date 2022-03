Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Doha prépare sa révolution !

Publié le 31 mars 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 31 mars 2022 à 8h20

Du côté du PSG, les départs de Lionel Messi et Neymar ne seraient pas particulièrement mal vus. Mais plusieurs obstacles se dressent dans ces dossiers.

Après le fiasco en Ligue des champions qui a conduit le PSG à s'incliner contre le Real Madrid en huitième de finale, de nombreuses réflexions sont menées à Doha. Plusieurs changements importants sont attendus comme le départ de Mauricio Pochettino ainsi que celui de Leonardo, mais au sein même de l'effectif, cela pourrait aussi bouger. Et pour cause, des joueurs n'ont pas le rendement suffisant, en pas n'importe lesquels puisque Lionel Messi et Neymar sont particulièrement visés par les critiques, à commencer par celles des supporters qui ne se sont pas privés de les siffler au Parc des Princes.

Les départs de Messi et Neymar ne sont pas écartés, mais...