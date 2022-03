Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse opération de Laporta va capoter !

Publié le 31 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien que Joan Laporta ait ouvert la porte à une arrivée de Joao Felix au FC Barcelone, l’Atletico de Madrid n’aurait nullement l’intention de laisser filer l’attaquant de Diego Simeone.

Avant de signer à l’Atletico de Madrid à l’été 2019, il était question d’un éventuel transfert au FC Barcelone. Cependant, l’administration blaugrana alors présidée par Josep Maria Bartomeu avait privilégié le dossier Antoine Griezmann. Nouveau président du Barça , Joan Laporta n’a pas caché son intérêt pour Joao Felix à l’occasion d’un entretien accordé à la RAC1 ces dernières heures. « J'aime beaucoup Joao Felix et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer ».

Joao Felix est intransférable !