Mercato - Barcelone : Le recrutement XXL du Barça pourrait tomber à l’eau…

Publié le 31 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit lié aux dossiers Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé ces derniers temps, un recrutement de cette envergure ne serait pas réaliste pour le Barça au vu de sa situation économique actuelle, et même avec l’accord CVC.

Ces derniers temps, il est question du recrutement d’un attaquant de classe mondiale du côté du FC Barcelone pour le prochain mercato. Les noms de Mohamed Salah et de Robert Lewandowski reviennent avec insistance du côté du Barça . Néanmoins, selon The Athletic , la détermination du président Joan Laporta de mettre la main sur Erling Braut Haaland serait telle, qu’il affirmerait en coulisses qu’il fera le maximum pour mettre la main sur le Norvégien. Néanmoins, la semaine dernière, L’Équipe a également fait part d’un intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG à l’intersaison. Pour ce qui est d’Haaland ou de Mbappé, le FC Barcelone n’aurait aucune chance selon Julien Laurens.

«Il s'agit d'un package de 300 ou 350 millions d'euros, ils ne peuvent pas se le permettre»