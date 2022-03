Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé prend forme !

Publié le 31 mars 2022 à 4h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien prolonger son bail avec le PSG à en croire Rolland Courbis.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la prolongation de Kylian Mbappé ne semble plus du tout utopique. Longtemps proche du Real Madrid, alors que son contrat s'achève en juin prochain avec le PSG, l'international français envisage de plus en plus l'idée de signer un nouveau bail à Paris sur une courte durée. Une tendance confirmée par Rolland Courbis.

Courbis croit en la prolongation de Mbappé