Mercato - Barcelone : Un premier très gros transfert prend forme pour Laporta !

Publié le 31 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à frapper l'été prochain, le FC Barcelone s'intéresserait à Joao Felix et aurait ses chances dans ce dossier.

En quête d'un grand attaquant pour satisfaire Xavi, le FC Barcelone s'intéresse à Joao Felix comme l'a annoncé Joan Laporta lui-même. « J'aime beaucoup Joao Felix et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer », assurait le président du Barça au micro de RAC1 . Et selon les informations d'Eduardo Inda, le Barça a un gros coup à jouer avec le joueur de l'Atlético de Madrid.

La porte s'ouvre pour Joao Felix