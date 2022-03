Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris !

Publié le 31 mars 2022 à 11h10 par A.M.

Alors que QSI a racheté le PSG pour 70M€ en 2011, Nasser Al-Khelaïfi révèle que le Qatar a depuis reçu des offres atteignant plusieurs milliards d'euros.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Et pour cause, Qatar Sports Investments, le fonds d'investissement de l'Etat qatari, a racheté le club de la capitale pour environ 70M€. Et si d'un point de vue sportif les résultats ne sont pas totalement en adéquation avec les attentes, notamment en Ligue des champions, sur le plan marketing, c'est en revanche une réussite. QSI a fait du PSG l'une des marques sportives les plus puissantes à travers le monde au point d'avoir déjà reçu des offres de plusieurs milliards d'euros pour revendre le club comme le révèle Nasser Al-Khelaïfi.

«Nous avons reçu des offres de plusieurs milliards»