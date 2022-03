Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut pique le «nouveau Benzema» à l'ASSE !

Publié le 31 mars 2022 à 13h45 par A.M.

Toujours en quête de grands talents, le PSG s'intéresserait au jeune attaquant de l'ASSE, Jibril Othman (17 ans) qui brille avec les U19 des Verts.

Bien que le PSG possède un centre de formation qui regorge de talents prometteurs, le club de la capitale prospecte sur le marché à la recherche de joueurs pour densifier son équipe de jeunes, et préparer l'avenir. Dans cette optique, le club de la capitale prospecterait en Ligue 1 et notamment du côté de l'ASSE qui possède également un centre de formation assez efficace.

Jibril Othman dans le viseur du PSG ?