Mercato - OM : Tension maximale pour Longoria dans ce dossier brûlant !

Publié le 31 mars 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’OM ces derniers mois étant donné qu’il n’entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez entretient désormais des rapports très tendu avec sa direction. Et Pablo Longoria doit gérer au mieux cet épineux dossier en préparant déjà le départ de son défenseur l’été prochain…

Les mots étaient forts et le discours offensif de la part d’Alvaro Gonzalez (32 ans) en février dernier, dans les colonnes du quotidien AS. Le défenseur central espagnol de l’OM, passé tout proche d’un départ au cours du mercato hivernal (l’ASSE, le FC Valence et les Girondins de Bordeaux étaient sur le coup), n’avait pas hésité à charger Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sur sa situation personnelle à l’OM : « Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir (…) J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible (…) Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur » , avait sèchement lâché Alvaro, qui n’a depuis jamais remonté la pente sportivement à l’OM. Et les problèmes continuent en coulisses…

Le divorce est acté entre l’OM et Alvaro

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe explique que les échanges entre l’entourage d’Alvaro Gonzalez et Pablo Longoria son relativement tendus en coulisses, et le président de l’OM discute afin de trouver la meilleure solution possible pour ce dossier. Une chose paraît aujourd’hui certaine : Alvaro, qui est parti se ressourcer en Espagne depuis deux semaines, se situe tout en bas dans la hiérarchie instaurée par Jorge Sampaoli, et un départ semble à ce titre inévitable en fin de saison. L’Equipe précise d’ailleurs qu’une fois que l’OM aura réglé à son défenseur espagnol sa part de salaire qui avait été reportée en août dernier, il serait alors temps de concrétiser son transfert. En attendant, Longoria s’efforce de faire tampon et de soigner au mieux la communication autour du malaise Alvaro.

« Les problèmes doivent être réglés en interne »