Mercato - PSG : Une recrue XXL du Qatar regrette déjà son transfert !

Publié le 31 mars 2022 à 11h30 par A.C.

En Italie on assure qu’après l’avoir rejoint l’été dernier, Gianluigi Donnarumma souhaiterait déjà quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver la Serie A.

Pour la première fois de sa carrière, Gianluigi Donnarumma est dans le dur. Jamais le gardien n’a affronté une véritable concurrence à son poste, pas même lorsqu’à seulement 16 ans Siniša Mihajlović l’a lancé dans le grand bain face au vétéran Diego Lopez. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, à la fin de son contrat avec l’AC Milan, il doit composer avec un Keylor Navas qui a été l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière... et qui semble lui créer pas mal de problèmes ! En effet, si Donnarumma a toujours eu des mots rassurants concernant sa relation avec Navas, son déclin depuis neuf mois semble indéniable. L’élimination de la Ligue des Champions lui a attiré de nombreuses critiques et plus récemment, le problème a empiété sur la sélection italienne avec une qualification manquée pour la Coupe du monde dont il est jugé être en partie coupable. La presse italienne n’est d’ailleurs pas passée à côté de l’occasion et a abordé en long et en large le supposé mal-être d’un Donnarumma peut-être parti trop tôt au Paris Saint-Germain.

Un retour en Serie A... très compliqué !

Mercredi, Il Messaggero qualifiait l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain de « énorme bêtise », alors que Il Corriere dello Sport parlait d’un changement de réalité pas encore digéré par un joueur d’a-peine 23 ans. La Gazzetta dello Sport va plus loin ce jeudi, en annonçant que cette période trouble aurait carrément fait naitre une certaine nostalgie chez Donnarumma. D'après les informations du quotidien, l’Italien regretterait tout simplement d’avoir rejoint le PSG l’été dernier et voudrait désormais retrouver la Serie A dès la fin de la saison. Mais pour aller où ? Un retour à l’AC Milan est impossible puisque Mike Maignan assure depuis son départ et encore moins l’Inter, qui a déjà un accord avec André Onana. La Gazzetta parle de la Juventus, qui avait été toute proche de recruter Donnarumma au printemps 2021 avant que le PSG ne fasse irruption dans les négociations. Problème, les 7M€ net par an qu’il gagne actuellement sont beaucoup trop pour les Bianconeri , qui peuvent d’ailleurs déjà compter sur Wojciech Szczęsny.

Donnarumma ne fait pas l’unanimité au PSG