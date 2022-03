Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma veut déjà claquer la porte !

Publié le 31 mars 2022 à 8h45 par A.C.

Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma en aurait déjà assez du Paris Saint-Germain, qu’il souhaiterait quitter à la fin de la saison.

Cette saison a été en grande partie marquée par l’énorme polémique sur le poste de gardien. Avant chaque match du PSG on ne savait pas qui allait défendre les cages et actuellement c’est Keylor Navas qui est repassé devant, avec 22 titularisations au total. Une situation qui ne semble pas du tout arranger Gianluigi Donnarumma, qui à l’AC Milan comme avec l’Italie n’a jamais vraiment eu personne devant lui et dont le niveau s’en ressent. Depuis l’élimination en Ligue des Champions et la qualification ratée de l’Italie au prochain Mondial, une véritable tempête de critiques s’est abattue sur l’Italien et notamment dans son pays, où l’on qualifie son choix de rejoindre le Paris Saint-Germain de « énorme bêtise ».

Donnarumma souhaiterait quitter la France et le PSG