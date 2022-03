Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha confronté à des urgences inattendues !

Publié le 31 mars 2022 à 13h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2023, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer privilégient une prolongation de contrat au PSG. Leur situation s'annonce ainsi délicate.

L'été prochain, le PSG va devoir se lancer dans un énorme chantier. Et pour cause, en plus de devoir gérer le cas de Mauricio Pochettino et Leonardo , régulièrement annoncés sur le départ, le club de la capitale souhaite renouveler son effectif. Et si cas Kylian Mbappé concentre toutes les attentions à Doha, compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain, d'autres dossiers sont à régler rapidement.

Paredes, Gueye et Kehrer veulent prolonger