Mercato - OM : Ces énormes révélations sur le nouveau dossier chaud de Longoria !

Publié le 31 mars 2022 à 15h10 par A.C.

Suivi par l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout devrait quitter l’AS Roma à la fin de la saison suite à de nombreux problèmes.

Après Arkadiusz Milik ou encore William Saliba, Pablo Longoria peut relancer un autre jouer à l’Olympique de Marseille. La presse italienne évoque depuis plusieurs jours des contacts poussés avec l’entourage de Jordan Veretout ainsi qu’avec son club de l’AS Roma, avec qui l’OM entretient d’excellentes relations. L’été dernier déjà, Longoria a réussi à boucler les prêts de Cengiz Ünder et Pau Lopez avec les Giallorossi et voudrait donc récidiver avec Veretout. Un retour en Ligue 1 pourrait d’ailleurs être une bonne occasion pour le milieu de terrain, qui ne semble plus avoir sa place à Rome.

Rome c’est fini pour Jordan Veretout