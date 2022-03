Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli sort du silence sur le cas Alvaro Gonzalez !

Publié le 31 mars 2022 à 16h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli n'a pas échappé aux interrogations sur l'avenir d'Alvaro Gonzalez. Mais le technicien argentin n'a pas souhaité s'attarder sur la situation du défenseur, actuellement en Espagne.

Ça sent la fin pour Alvaro Gonzalez ! Actuellement en Espagne, le défenseur ne devrait plus porter le maillot de l’OM. Mis de côté par Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines et en froid avec ses dirigeants, le joueur cherche une solution. Les deux parties discutent d’une rupture de contrat, mais aussi des indemnités qui devraient revenir au défenseur de 32 ans. Présent en conférence de presse ce jeudi, en marge de la rencontre face à l’ASSE, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la situation d’Alvaro Gonzalez.

« C'est un peu difficile pour l'avenir »