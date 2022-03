Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 31 mars 2022 à 16h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé reste fortement désiré par Xavi qui a décidé de prendre les choses en main en contact directement l’agent de l’attaquant français pour discuter.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone cet hiver et annoncé très proche du PSG avec qui il aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord contractuel pour l’été prochain, Ousmane Dembélé (24 ans) a finalement fait l’objet d’un énorme revirement de situation de la part du club catalan ces dernières semaines. En effet, devant l’insistance de Xavi qui compte beaucoup sur lui pour l’avenir, la direction du Barça a décidé de revoir sa position et tente désespérément de prolonger Dembélé. Et l’entraîneur catalan n’hésite pas à s’investir personnellement dans ce feuilleton…

Xavi a voulu discuter avec l’agent de Dembélé

Selon les révélations du journaliste Gerard Romero, Xavi a demandé en début de semaine à parler en urgence avec Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, pour évoquer la prolongation de contrat. De leur côté, l’attaquant tricolore et son entourage sont OK sur le principe d’une prolongation avec le Barça et attendent une nouvelle plus attrayante qui devrait être formulée dans les prochains jours. Affaire à suivre…