Mercato - Barcelone : Laporta a fixé des limites pour Ousmane Dembélé !

Publié le 31 mars 2022 à 12h00 par A.C.

Le FC Barcelone semble à nouveau croire en la prolongation d’Ousmane Dembélé, même si la situation économique du club va réduire la marge de manœuvre.

Après l’avoir poussé à un départ, le FC Barcelone a changé son fusil d’épaule avec Ousmane Dembélé. La presse catalane a en effet relancé l’espoir d’une possible prolongation du Français, à qui il ne reste que trois mois de contrat et qui a refusé toutes les offres parvenues cet hiver. Les discussions auraient vraisemblablement repris pour la première fois depuis janvier dernier, mais cela n’empêche pas le Paris Saint-Germain de continuer à tenter sa chance. Leonardo semble notamment pouvoir compter sur Moussa Sissoko, agent de Dembélé, qui pencherait clairement pour un départ du Barça à la fin de la saison.

Un salaire beaucoup plus bas offert à Dembélé