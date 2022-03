Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé reçoit un avertissement !

Publié le 31 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’Ousmane Dembélé arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone l’été prochain, sa direction lui a fait un message assez troublant au sujet de son éventuelle prolongation de contrat.

Après avoir longtemps été poussé par le FC Barcelone ces derniers mois étant donné qu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait finalement être prolongé. En effet, grâce à la force de persuasion de Xavi qui compte énormément sur l’attaquant français, le Barça envisage désormais de conserver Dembélé, mais pas à n’importe quelles conditions financières…

« Il ne peut plus y avoir de salaires exorbitants »