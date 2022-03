Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a un plan surprenant pour Ousmane Dembélé

Publié le 30 mars 2022 à 16h15 par A.C.

Après avoir été annoncé proche d’un départ au PSG, Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger au FC Barcelone, puisque les négociations auraient été rouvertes pour la première fois depuis janvier dernier et de nouveaux détails ont été dévoilés.

On ne sait plus où donner de la tête ! Après un hiver glacial et une rupture quasiment actée, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone auraient recollé les morceaux. La presse catalane, la même qui parlait d’un accord tout proche avec le Paris Saint-Germain, a en effet expliqué que Joan Laporta aurait relancé les contacts avec l’entourage de Dembélé. Désormais, grâce notamment à Xavi et Pierre-Emerick Aubameyang, un avenir semble être possible pour l’ailier français à Barcelone.

Une prolongation... pour ensuite vendre Dembélé ?