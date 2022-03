Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le dossier Marcelo !

Publié le 31 mars 2022 à 21h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Marcelo voudrait prolonger son contrat avec le Real Madrid, et serait prêt à faire des efforts financiers.

L’histoire d’amour entre Marcelo et le Real Madrid approche de son terme. Après 16 années passés au sein de la Casa Blanca , le Brésilien sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et celui-ci pourrait prochainement faire ses valises. Alors que l’arrivée de Ferland Mendy a déjà relégué le joueur de 33 ans sur le banc, sa situation pourrait se compliquer puisque Florentino Pérez chercherait un nouveau latéral sur le marché. Cependant, si ses dirigeants ne semblent plus compter sur lui, Marcelo ne l’entendrait pas de cette oreille, et souhaiterait rester chez les Merengue.

Marcelo veut prolonger son contrat