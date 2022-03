Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez va boucler une opération inattendue !

Publié le 31 mars 2022 à 14h10 par A.M.

Compte tenu du contexte en Ukraine, plusieurs joueurs se retrouvent sur le marché à l'image de Vinicius Tobias, qui évolue au Shakhtar Donestk et qui devrait être prêté au Real Madrid.

Le contexte géopolitique entre la Russie et l'Ukraine a des répercussions sur le football. En effet, le championnat ukrainien a bien évidemment été arrêté et la FIFA a accepté une dérogation pour permettre aux joueurs évoluant en Ukraine d'être prêté dans d'autres clubs en attendant la fin du conflit. Ainsi, entre le 7 mars et le 7 avril, les clubs ont l'opportunité d'attirer sous la forme de prêt un maximum de deux joueurs. Et le Real Madrid pourrait en profiter.

Vinicius Tobias va être prêté 2 ans