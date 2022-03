Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé lâche une bombe en interne sur son avenir !

Publié le 31 mars 2022 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 31 mars 2022 à 20h32

Courtisé par le PSG, Ousmane Dembélé aurait demandé à Xavi d'organiser une réunion avec son agent pour discuter d'une prolongation de contrat.

Ousmane Dembélé a été au centre de l’actualité lors du dernier mercato hivernal. Son avenir a fait l’objet de nombreuses spéculations, alors que son contrat avec le FC Barcelone prend fin en juin prochain. Les dirigeants du club culé, notamment Joan Laporta et Mateu Alemany, ont rencontré, à plusieurs reprises l’agent de l’international français pour discuter de son avenir. Mais comme annoncé par le président du club catalan samedi dernier, l'entourage du joueur se montre exigeant. « Dembélé ? Je l'aime beaucoup. C'est un grand joueur. Mais avec lui, c'est un peu comme avec Sergi Roberto. Même si nous l'aimons et que nous apprécions sa façon de jouer, il y a des limites salariales à respecter. Avec son agent, on ne sait pas... C'est une boîte à surprises » a confié Laporta lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo . Dans le rouge, le FC Barcelone ne voudrait pas se mettre en difficulté, en répondant favorablement aux exigences du clan Dembélé. Selon les informations du journaliste José Alvarez, divulguées sur le plateau d’ El Chiringuito , le club catalan n’a pas l’intention d’offrir plus de 8M€ de salaire au champion du monde. Par ailleurs, Joan Laporta voudrait le prolonger de quatre ans, tandis que Dembélé réclamerait un contrat de deux ans.

Au Barça, on soupçonne une signature au PSG

Comme indiqué par la Cadena Ser, les positions restent éloignées dans ce dossier, qui agace Joan Laporta. Au sein du FC Barcelone, on soupçonne d’ailleurs le joueur d’avoir déjà répondu favorablement aux appels du PSG comme le rappelle le journaliste Sique Rodriguez. Lors du dernier mercato hivernal, l’équipe parisienne avait pris contact avec Ousmane Dembélé et son agent. Poussé vers la sortie, l’ailier aurait été proche de filer à Paris. Finalement, Dembélé est resté en Catalogne, mais un accord verbal aurait été conclu avec le PSG selon les informations de Foot Mercato. A en croire le média, l’ancien du Borussia Dortmund serait prêt à retourner en France, six ans après son départ de Rennes. Mais en Espagne, des informations contradictoires apparaissent.

Dembélé fait le forcing pour prolonger au Barça