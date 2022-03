Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli fait passer un message fort à cette pépite !

Publié le 31 mars 2022 à 20h10 par P.L.

Remonté contre Pablo Longoria depuis cet hiver, Bamba Dieng pourrait bien se résoudre à faire ses valises cet été. Mais Jorge Sampaoli, lui, espère que le Sénégalais continuera d'être important aux yeux de l'OM.

Véritable révélation de cette saison avec l’OM, Bamba Dieng a régulièrement la confiance de Jorge Sampaoli. Ayant joué 26 rencontres sous les couleurs phocéennes sur cet exercice 2021-2022 jusqu'à présent, l’attaquant sénégalais avait été récompensé de ses bonnes prestations par un nouveau contrat en décembre dernier, qui devait lui assurer un meilleur rôle dans le groupe professionnel. Mais finalement, Pablo Longoria avait essayé de le vendre lors du mercato hivernal afin de récupérer des fonds, chose qui n’aurait pas spécialement plu au joueur de 22 ans d’après le journaliste de RMC Sport Florent Germain : « Je crois d’ailleurs savoir que Dieng a été vexé que l’OM ait essayé de le vendre au mercato d’hiver. » De ce fait, Bamba Dieng pourrait bien être amené à faire ses valises dès cet été. Mais de son côté, Jorge Sampaoli apprécie toujours autant son attaquant et espère qu’il restera important pour l’OM.

« Dieng ? On espère qu'il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous »