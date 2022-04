Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi tape du poing sur la table pour Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 21h45 par A.C.

Xavi semble déterminé à voir Erling Haaland le rejoindre au FC Barcelone, alors que le PSG, le Real Madrid et Manchester City bataillent pour le recruter.

Cet été sera celui d’Erling Haaland. A seulement 21 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund semble enfin prêt pour le grand saut... et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne manque pas d’options ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense à lui pour pallier un possible départ de Kylian Mbappé, mais il faudra affronter la concurrence de Manchester City et du Real Madrid. Il ne faut toutefois pas oublier le FC Barcelone, qui a plusieurs fois annoncé qu’une arrivée d’Haaland sera extrêmement compliquée, mais qui ne semble pas avoir jeté l’éponge pour autant.

Xavi pousse toujours pour avoir Haaland