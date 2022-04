Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi devra lâcher 80M€ pour cet international français !

Publié le 1 avril 2022 à 17h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone aimerait recruter Jules Koundé lors du mercato estival, Xavi sait que le prix demandé par le FC Séville est trop élevé.

Arrivé à Séville en 2019 en provenance des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé s’impose désormais comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Apparu à 35 reprises cette saison, le joueur de 23 ans est indiscutable au sein du club andalou et ses performances ne laissent pas indifférents en Europe. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone et Chelsea luttent afin d’obtenir la signature de l’international français. Cependant, le Barça pourrait bien déjà être hors de la course.

Le prix de Jules Koundé est trop élevé