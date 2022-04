Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du Barça totalement relancé par… Raiola ?

Publié le 1 avril 2022 à 12h00 par Th.B.

Cultivant un intérêt concret pour Noussair Mazraoui, le contrat du latéral droit marocain arrivant à son terme cet été à l’Ajax Amsterdam, le FC Barcelone aurait des chances de voir Mino Raiola lui jouer un sale tour. Explications.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le FC Barcelone pourrait une nouvelle fois se laisser tenter par diverses opportunités sur le marché des agents libres. Après Eric Garcia et Memphis Depay l’été dernier ainsi que Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, dans la foulée de la résiliation de son contrat à Arsenal, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta en pincerait notamment pour Noussair Mazraoui qui ferait du FC Barcelone sa priorité selon Fabrizio Romano. Et alors que son contrat à l’Ajax Amsterdam arrivera à expiration à la fin de la saison, le départ du latéral droit pour le FC Barcelone ne serait pas une certitude à ce jour.

Le Bayern pourrait boucler Gravenberch et Mazraoui !