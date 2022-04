Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse recrue en bonne voie pour Laporta ?

Publié le 1 avril 2022 à 7h30 par D.M.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Noussair Mazraoui privilégierait un départ vers le FC Barcelone, et ce même si le Bayern Munich reste en embuscade.

Malgré ses énormes difficultés financières, le FC Barcelone a bien l’intention de se montrer actif lors du prochain mercato estival. « Nous travaillons depuis la gestion sportive pour incorporer quatre ou cinq renforts dont nous pensons que l'équipe a besoin pour être de plus en plus compétitive » a confié Joan Laporta lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo . A en croire la presse espagnole, le dirigeant blaugrana aurait déjà acté les arrivées de Franck Kessié et d’Andreas Christensen. Et une troisième recrue se rapprocherait du FC Barcelone.

Mazraoui voudrait rejoindre le Barça