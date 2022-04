Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tient son plan B pour Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 1h00 par P.L.

Désireux de se renforcer sur le plan offensif cet été, le FC Barcelone rêverait d'Erling Haaland. Mais Joan Laporta aurait prévu un plan de secours en cas d'échec avec le Norvégien.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone compterait bien se renforcer offensivement, malgré son bon recrutement cet hiver dans ce secteur avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Joan Laporta aurait placé quelques noms sur sa liste. Mais son grand rêve resterait toujours Erling Haaland, convoité par de nombreux clubs. Face à la complexité du dossier, le président du FC Barcelone se préparerait à la possibilité de ne pas pouvoir recruter le Norvégien. De ce fait, Joan Laporta aurait des plans de secours.

En cas d’échec avec Haaland, le Barça va se diriger vers Salah