Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Laporta dans le feuilleton Joao Félix !

Publié le 31 mars 2022 à 23h00 par P.L.

Cherchant à consolider l'attaque du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, Joan Laporta serait intéressé par le profil de Joao Félix. Toutefois, l'affaire pourrait s'avérer assez complexe pour le club catalan.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est bien renforcé dans le secteur offensif avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Les trois joueurs se sont rapidement montrés efficaces pour le club catalan. Mais malgré cela, le Barça chercherait toujours du renfort en attaque. Dans cette optique, Joan Laporta serait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Ainsi, le président blaugrana se serait penché sur le dossier de Joao Félix. Recruté lors de l’été 2019, le Portugais a montré quelques difficultés à s’imposer à l’Atletico de Madrid. De son côté, Joan Laporta apprécierait le joueur, comme il l'a expliqué au micro de la RAC1 : « J'aime beaucoup Joao Felix et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer. » Toutefois, l’affaire devrait être assez délicate pour le FC Barcelone.

Pour le Barça, ce sera compliqué de recruter Joao Félix