Mercato : Barcelone, Real Madrid... Tout est encore possible pour ce gros coup à 42M€ !

Publié le 1 avril 2022 à 0h00 par P.L.

Étincelant avec le RB Salzbourg, Karim Adeyemi aurait tapé dans l'œil de quelques cadors européens, dont le FC Barcelone, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Mais tout serait encore possible pour l'avenir de l'attaquant de 20 ans.

Lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé et Erling Haaland devraient être les deux joueurs les plus convoités. Mais un autre attaquant devrait également attirer l’attention de quelques clubs européens. À 20 ans, Karim Adeyemi est considéré comme l’un des grands espoirs allemands. Étincelant avec le RB Salzbourg, le joueur a inscrit 19 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’à présent. Estimé à 42M€, Karim Adeyemi aurait d’ailleurs tapé dans l’œil de quelques cadors comme le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund serait également à l’affût et serait même le plus avancé dans le dossier. Cependant, tout serait encore possible pour l’avenir de l’international allemand.

Dortmund n’a toujours aucun accord avec le RB Salzbourg pour Adeyemi