Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone... Le clan Haaland lâche une première réponse !

Publié le 31 mars 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 31 mars 2022 à 18h32

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité. Toutefois, la concurrence serait rude dans ce dossier. Le FC Barcelone commencerait à gagner des points auprès du Norvégien, même si pour le moment, la meilleure offre économique devrait être privilégiée.

Cet été, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 23 ans dispose d’un accord moral avec le Real Madrid. Néanmoins, comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, l’international tricolore serait désormais plus disposé à écouter l’offre parisienne. Mais de son côté, Leonardo se préparerait à toute éventualité. Ainsi, depuis l’été dernier, le directeur sportif parisien explorerait quelques pistes pour assurer la succession de Kylian Mbappé. En août 2021, le10sport.com vous annonçait donc qu’Erling Haaland était l’une des priorités du PSG pour pallier le départ du champion du monde 2018. Mais pour recruter le Norvégien, le club de la capitale va devoir faire face à une énorme concurrence puisque des équipes comme Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient aussi intéressées. D’ailleurs, le club catalan ferait tout son possible pour se montrer convaincant.

Le Barça a gagné des points dans l’estime de Haaland, mais...

Selon les informations de SPORT , Erling Haaland se serait directement entretenu avec Xavi il y a quelques semaines. L’actuel buteur du Borussia Dortmund aurait pris connaissance des idées de jeu de l’entraîneur blaugrana ainsi que du rôle qu’il aura au sein de l’effectif catalan. D’ailleurs, le FC Barcelone aurait gagné quelques points auprès du Norvégien suite à la grande victoire au Santiago Bernabéu face au Real Madrid le 20 mars dernier (4-0). De plus, tout serait encore possible dans le dossier puisqu’Erling Haaland ne se serait engagé avec personne pour le moment. En interne, le Barça penserait que son environnement serait le mieux adapté pour que le Norvégien devienne le meilleur joueur du monde, chose qui pourrait être plus compliquée à Manchester City ou au Real Madrid. Toutefois, la direction du FC Barcelone devrait faire face à un problème assez conséquent.

L’entourage de Haaland privilégie la meilleure offre économique