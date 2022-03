Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie lourde de sens sur la succession de Di Maria !

Publié le 31 mars 2022 à 15h45 par A.M.

Suivi par le PSG et le FC Barcelone, Raphinha aurait même refusé de prolonger à Leeds. Mais Jesse Marsch, le manager du club anglais espère que l'ailier brésilien ne bougera pas.

L'été prochain, le PSG et le FC Barcelone auront un objectif en commun, à savoir dénicher un nouvel ailier. Et pour cause, le club parisien cherchera à remplacer Angel Di Maria qui ne sera probablement pas conserver alors que son contrat arrive à échéance, tandis que le Barça prépare l'éventuelle succession d'Ousmane Dembélé. Dans cette optique, les deux clubs visent le même joueur, à savoir Raphinha qui évolue à Leeds. Les Catalans auraient toutefois un avantage grâce aux relations entre Deco, l'agent du Brésilien, et Joan Laporta. Mais Jesse Marsch, qui a succédé à Marcelo Bielsa, espère conserver son joueur.

«Nous voulons le convaincre de rester»