Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grande décision dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 31 mars 2022 à 22h30 par La rédaction

Très intéressé par Dani Olmo, le FC Barcelone ne lancera cependant aucune offensive cet été en raison du prix de l’international espagnol.

Si les arrivées définitives de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, et celle en prêt d’Adama Traoré ont grandement renforcé l’attaque du FC Barcelone, Joan Laporta souhaiterait tout de même continuer d’améliorer ce secteur. En effet, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et celui-ci n’a toujours pas prolongé. Pour le remplacer, Dani Olmo serait la priorité des Blaugrana . Cependant, si celui-ci pourrait être intéressé à l’idée de retrouver son club formateur, aucun mouvement ne devrait toutefois avoir lieu avant 2023.

Le Barça attendra 2023 pour Dani Olmo