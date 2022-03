Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un message fort envoyé par cet indésirable !

Publié le 31 mars 2022 à 21h30 par A.C.

Prêté par le FC Barcelone à Beşiktaş, Miralem Pjanic semble avoir la nostalgie de la Serie A et de son ancien club la Juventus, qu’il aurait pu rejoindre l’été dernier.

Après des années passées en Serie A avec le maillot de l’AS Roma puis de la Juventus, Miralem Pjanic a décidé de tenter l’aventure au FC Barcelone... mais ça n’a pas marché. Le milieu a été l’un des plus gros flops de la saison dernière et a finalement été prêté à Beşiktaş lors du mercato estival 2021, suite notamment à de relations assez compliquées avec Ronald Koeman. Son prêt ne comporte aucune option d’achat, mais en Catalogne on assure que Pjanic ne devrait pas revenir à Barcelone à la fin de la saison puisqu’il se plairait en Turquie. Mundo Deportivo évoque des contacts avec Beşiktaş, mais Galatasaray serait également intéressé par le joueur de 31 ans.

Pjanic rêve d’un retour en Serie A