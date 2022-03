Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jordan Veretout a un plan pour son avenir !

Publié le 31 mars 2022 à 19h10 par A.C.

Actuellement en froid avec l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille la saison, où il pourrait notamment prendre la place de Boubacar Kamara.

Un gros dossier se précise depuis quelques jours du côté de l’Olympique de Marseille. A la recherche d’un potentiel remplaçant à Boubacar Kamara, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout. Ce dernier devrait vraisemblablement quitter l’AS Roma à la fin de la saison, puisque la relation avec le club ainsi que José Mourinho seraient rompues. L’OM aurait déjà proposé 8M€ aux Giallorossi , qui semblent désormais résignés à devoir accepter beaucoup moins pour l’international français.

Veretout engage un bras de fer avec la Roma