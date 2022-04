Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 7h15 par P.L.

En quête d'un successeur à Kylian Mbappé, qui pourrait bien partir cet été, le PSG ciblerait Erling Haaland. Si pour le moment, personne ne sait ce que fera le Norvégien lors du prochain mercato estival, on devrait le découvrir très prochainement.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le joueur étant en fin de contrat en juin prochain, le PSG serait à la recherche de son successeur. Dans cette optique, Leonardo explorerait de nombreuses pistes puisque des joueurs comme Ousmane Dembélé ou encore Mohamed Salah ont récemment été liés au club de la capitale. Erling Haaland figure également sur cette liste. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité en août dernier, le Norvégien est l’une des priorités de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Le joueur de 21 ans est courtisé par plusieurs clubs sur le marché des transferts. Pour le moment, personne ne sait ce que fera l’attaquant du Borussia Dortmund pour son avenir. Mais on devrait le découvrir très prochainement.

Plus qu’une question de semaines avant que Haaland ne tranche pour son avenir