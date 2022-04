Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse est tombée pour cette piste XXL !

Publié le 1 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

Désireux d’attirer librement Antonio Rüdiger lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone attendrait d’abord le départ de Gérard Piqué ou de Ronald Araujo pour foncer sur le défenseur allemand qui arrive en fin de contrat avec Chelsea.

Très actif sur le marché des attaquants lors du mercato d’hiver, le FC Barcelone pourrait bien se concentrer sur le secteur défensif lors de la prochaine période de transfert. Désireux de renforcer sa défense, le Barça cible plusieurs noms, et regarde avec insistance du côté des joueurs en fin de contrat. En effet, tandis que Noussair Mazraoui et César Azpilicueta ne sont encore que des cibles, Andreas Christensen a quant à lui déjà trouvé un accord pour rejoindre librement la catalogne. Cependant, les Blaugrana ne compteraient pas s’arrêter là et veulent encore dépouiller Chelsea en attirant également Antonio Rüdiger. Apparu à 42 reprises cette saison, l’international allemand est l’élément le plus utilisé par Thomas Tuchel, toutefois, s’il pourrait être intéressé à l'idée de rejoindre Barcelone, le défenseur de 29 ans devra d’abord attendre un départ au sein du club.

Il faut d’abord qu’un défenseur parte