Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Jorge Sampaoli avait vendu la mèche pour Alvaro Gonzalez ?

Publié le 1 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Ne figurant plus dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez aurait de fortes chances d’être contraint d’aller voir ailleurs à la prochaine intersaison à en croire les propos de l’entraîneur argentin.

La dernière sortie d’Alvaro Gonzalez sous le maillot de l’OM remonte au 17 février dernier, soit lors de la réception de Qarabag dans le cadre du 1/16ème de finale aller de Ligue Europa Conférence (3-1). Depuis, celui qui était par le passé le taulier de la défense centrale de l’OM est porté disparu. Dimanche, L’Équipe révélait que Gonzalez était parti, avec l’aval du staff de Jorge Sampaoli et du comité de direction de l’Olympique de Marseille, en Espagne afin de se ressourcer. Une version qui a été dans la foulée confirmée par l’OM. De passage en conférence de presse jeudi, le coach Sampaoli a confirmé la tendance en laissant entendre que l’avenir d’Alvaro Gonzalez pourrait déjà être bouclé.

« C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits »