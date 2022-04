Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait halluciné avec le Barça de Xavi !

Publié le 1 avril 2022 à 18h45 par A.M.

Alors qu'Erling Haaland devrait prochainement trancher pour son avenir, il semblerait que le FC Barcelone soit revenu dans la course à la signature de l'attaquant norvégien.

L'été prochain, Erling Haaland devrait être au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le buteur devrait quitter le Borussia Dortmund et suscite l'intérêt de nombreux clubs européens, et non des moindres. Le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et Manchester City semblent ainsi se livrer une énorme bataille pour Erling Haaland. Jusque-là, les Citizens semblaient les mieux placés grâce une offre financière imbattables. Mais d'un point de vue sportif, le Barça ferait un retour fracassant dans ce dossier.

Haaland impressionné par le Barça