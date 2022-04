Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un gros coup à jouer pour Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 10h45 par Th.B.

Bien que Manchester City et le Real Madrid fassent office de favoris, le PSG n’aurait pas encore vu passer son tour dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Pour la simple et bonne raison que le Borussia Dortmund envisagerait de privilégier la meilleure offre financière possible…

Et si tout était relancé dans le feuilleton Erling Braut Haaland ? Ces derniers temps, il était question d’un avantage conséquent pour Manchester City et le Real Madrid devant le FC Barcelone et le Bayern Munich en embuscade. Comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier, le PSG songeait déjà à l’option Haaland afin de potentiellement combler le vide que Kylian Mbappé pourrait laisser en quittant libre le club de la capitale à l’intersaison. Néanmoins, l’avantage de City et du Real Madrid était lié à la clause libératoire de 75M€ évoquée dans les médias ces derniers mois, qui n’existerait finalement pas selon Goal et SPOX .

Le BvB compterait sur une guerre aux enchères et accepterait la meilleure offre !