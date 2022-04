Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après N'Golo Kanté, une autre star recale Leonardo !

Publié le 1 avril 2022 à 9h45 par P.L.

En quête de renforts sur le plan défensif pour la saison prochaine, le PSG aurait tenté sa chance pour Milan Skriniar, sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2023. Néanmoins, le Slovaque aurait repoussé l'offre parisienne.

Alors que l’arrivée de Sergio Ramos s’apparente de plus en plus à un échec, le défenseur espagnol n’ayant joué que cinq petits matchs sous les couleurs parisiennes jusqu’à présent, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur sur le marché des transferts. Alors qu’Antonio Rüdiger a régulièrement été lié au club de la capitale, Leonardo explorerait tout de même d’autres pistes et il garderait un œil attentif en Serie A, dans l’effectif de l’Inter plus précisément. Le directeur sportif parisien aurait montré un intérêt pour Milan Skriniar. Mais le défenseur slovaque aurait repoussé l’offensive du PSG.

Skriniar a repoussé le PSG