Mercato - PSG : Le clan Dembélé fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 1 avril 2022 à 8h17

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semblait être sur le départ, mais son entourage confirme un rapprochement avec le FC Barcelone pour prolonger.

Le feuilleton Dembélé n'en est plus à son premier rebondissement. En effet, le contrat de l'ailier français s'achève en juin prochain et cet hiver, il s'est retrouvé au cœur des discussions. Le FC Barcelone lui a transmis une offre pour prolonger, mais l'ancien Rennais n'y a jamais répondu, laissant planer le doute sur son avenir, d'autant plus qu'il a par la suite refusé d'être transféré en toute fin de mercato afin d'éviter un départ libre. Mais alors que le dialogue semblait rompu, tout semble une nouvelle fois relancé.

Les proches de Dembélé confirment l'appel du pied du Barça