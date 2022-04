Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Marcelo déjà tout tracé ?

Publié le 1 avril 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors que Marcelo ne devrait pas continuer son aventure au Real Madrid, Florentino Pérez serait tout de même prêt à lui proposer un poste au sein du club.

Après 16 saisons passées au Real Madrid, Marcelo semble ne plus avoir sa place. En effet, à 33 ans, ce dernier n’est plus aussi impactant qu’il y a quelques années, et s’est vu relégué sur le banc de touche suite à l’arrivée de Ferland Mendy en 2019. Alors que le contrat du latéral arrive à son terme le 30 juin prochain, Florentino Pérez ne souhaiterait pas prolonger le Brésilien, malgré son désir de continuer son aventure chez les Merengue . Toutefois, l’Espagnol de 75 ans aurait tout de même un plan en tête pour Marcelo.

Marcelo pourrait rester au Real Madrid