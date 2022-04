Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est interpellé pour l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 1 avril 2022 à 4h30 par A.M.

Président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge assure que le PSG a tout intérêt à conserver Nasser Al-Khelaïfi.

Depuis le fiasco contre le Real Madrid, de nombreux changements sont attendus en interne. Mauricio Pochettino et Leonardo sont régulièrement annoncé sur le départ, mais l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi fait également grandement parler puisque le président du club de la capitale est en poste depuis 2011. Toutefois, Karl-Heinz Rummenigge a un avis très tranché sur la question.

Rummenigge monte au créneau pour Al-Khelaïfi