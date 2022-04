Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 1 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Ancien proche de Lionel Messi au FC Barcelone, Sergio Busquets semble avoir du mal à digérer le départ de l’attaquant argentin au PSG et évoque un éventuel retour en Catalogne.

Entre 2005 et 2021, Lionel Messi (34 ans) et Sergio Busquets (33 ans) ont tout partagé au sein du FC Barcelone, du centre de formation aux nombreux succès du club catalan, notamment en Ligue des Champions, ainsi que les années plus compliquées. Finalement, Messi a fini par rejoindre le PSG l’été dernier puisque le Barça n’était pas en mesure de lui proposer un nouveau contrat à la hauteur sur le plan financier, et dans un entretien accordé à RAC1 jeudi, Busquets a lancé un appel du pied à son ami.

« J’aimerais qu’il revienne »