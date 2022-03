Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du FC Barcelone interpelle Lionel Messi !

Publié le 31 mars 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en provenance de Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est toujours autant regretté en Catalogne comme l’indique très clairement son ancien partenaire, Sergio Busquets.

Alors que le FC Barcelone était dans l’incapacité de prolonger son contrat l’été dernier en raison d’une situation financière très délicate, Lionel Messi a fini par rejoindre le PSG libre. Un coup de légende pour le club francilien sur le marché des transferts, et pourtant, Messi peine encore à retrouver son meilleur niveau cette saison avec le PSG. Mais Sergio Busquets, son ancien coéquipier de longue date du Barça, estime qu’il serait trop compliqué de le faire revenir au Camp Nou et s'est confié à ce sujet au micro de la RAC1 .

« J’aimerais qu’il revienne, mais… »