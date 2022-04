Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le retour de cette ancienne pépite !

Publié le 1 avril 2022 à 7h45 par La rédaction

Alors que Christopher Nkunku suscite beaucoup d’intérêt chez les géants européens, Leipzig ne serait pas enclin à le laisser partir pour moins de 75M€.

Christopher Nkunku réalise une saison de très haut niveau. En effet, l’international français a inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives en 39 rencontres, et ses performances ne laissent pas indifférents certains géants européens. Le Paris Saint-Germain souhaiterait notamment voir le titi faire son retour au sein de son club formateur. Alors que Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi devraient quitter la capitale lors du prochain mercato, Leonardo souhaiterait voir le joueur de 24 ans combler l’un de ces départs. Cependant, Leipzig ne compte pas brader son joyau, et demanderait une somme importante.

Leipzig veut minimum 75M€