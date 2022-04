Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel confirme la tendance pour cette future recrue de Laporta !

Publié le 1 avril 2022 à 15h00 par Th.B.

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel est allé dans le sens des rumeurs lors de son passage en conférence de presse quant à un éventuel départ d’Andreas Christensen et ce, libre de tout contrat cet été, pour le FC Barcelone.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta semble être déterminé, à l’instar du dernier mercato estival, d’attirer des joueurs libres de tout contrat au Barça . C’est notamment le cas de Franck Kessié et d’Antonio Rüdiger, tous deux en fin de contrat au Milan AC et à Chelsea. Cependant, c’est un autre défenseur des Blues qui pourrait débarquer au sein de l’effectif de Xavi Hernandez au FC Barcelone en la personne d’Andreas Christensen. Et ce n’est pas Thomas Tuchel qui dira le contraire.

« Nous avons entendu les mêmes rumeurs »