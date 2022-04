Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se déchire pour ce protégé de Xavi !

Publié le 1 avril 2022 à 14h00 par Th.B.

Bien que Xavi Hernandez semble voir en sa prolongation de contrat une nécessité, Ronald Araujo ne convaincrait pas l’ensemble de la direction du FC Barcelone.

Depuis la victoire de Joan Laporta aux élections présidentielles en mars 2021, plusieurs pépites du FC Barcelone ont eu l’opportunité de prolonger leurs contrats. Ce fut notamment le cas d’Oscar Mingueza, d’Ansu Fati et de Pedri plus récemment. À présent, le président du FC Barcelone ainsi que l’ensemble de son comité de direction travailleraient de concert dans l’optique de boucler les prolongations de Gavi et de Ronald Araujo. Et bien que pour ce qui est de Gavi, l’affaire pourrait être rapidement entendue, la vérité serait tout autre pour Araujo.

Xavi militerait pour sa prolongation, mais Araujo ne ferait pas l’unanimité dans la direction !