Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande décision de Gérard Piqué pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 10h00 par La rédaction

Alors que certaines rumeurs évoquaient une potentielle fin de carrière dans les prochains mois, Gérard Piqué devrait bien continuer son aventure avec le FC Barcelone.

S’il a tout remporté avec le FC Barcelone, Gérard Piqué n’évolue plus au même niveau qu’il y a quelques années. A 35 ans, l’Espagnol ne semble plus aussi impérial qu’à ses plus belles heures, ce qui ne l’empêche pas de rester le leader de l’arrière-garde barcelonaise. Apparu à 36 reprises cette saison, le champion du monde 2010 est le défenseur le plus utilisé par Xavi, et forme la charnière centrale du Barça avec Ronald Araujo. Si le départ de l’un de ces deux hommes est requis pour qu’Antonio Rüdiger puisse faire son arrivée en catalogne, Piqué devrait bel et bien rester au club, et ne pas encore prendre sa retraire.

Piqué n'arrêtera pas encore sa carrière