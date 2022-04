Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans l’opération Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 8h45 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’une clause libératoire figurant dans son contrat au Borussia Dortmund s’élevant à 75M€ voire 80M€, Erling Braut Haaland ne disposerait pas d’une telle clause dans son bail avec le BvB. Un tout autre accord aurait été passé entre les différentes parties. De quoi changer la donne pour le PSG et les courtisans du Norvégien ?

Quelle sera la prochaine destination d’Erling Braut Haaland ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, son agent Mino Raiola serait parvenu à se mettre d’accord avec le BvB lors de la signature de son engagement contractuel en décembre 2019 pour qu’une clause libératoire fixée à 75M€ soit effective à l’été 2022. De quoi permettre au clan Haaland d’avoir un éventail de possibilités plus conséquent au vu de l’inflation du marché des transferts ces dernières années. Comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier, dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé dont le contrat prendra fin en juin prochain, la priorité absolue des dirigeants du PSG n’est autre qu’Haaland. Cependant, les cartes sembleraient avoir été redistribuées.

Pas de clause libératoire à 75M€ !